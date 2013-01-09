Немцов охарактеризовал Лимонова как «подонка»

Оппозиционный политик Борис Немцов заявил «АН-онлайн», что лидер «Другой России» Эдуард Лимонов – «подонок», который получает удовольствие, когда другим людям плохо. Он привел в пример ситуацию с задержаниями соратников Лимонова, который ничего не сделал, чтобы им помочь.



Таким образом, Б. Немцов прокомментировал заявление Э. Лимонова, которое тот сделал в своей ежедневной проповеди. Лидер левых написал, что считает марш 13 января «проамериканским», а сиротам в России и так нормально живется – лучше, дескать, обратить внимание на количество абортов.

«Сироты его не интересуют, а нормальных людей интересуют, что ж поделаешь. Для него есть такое слово – «подонок» - оно верно его характеризует», - сказал Б. Немцов. Политик резюмировал, что Э. Лимонов делает «все, для того, чтобы его не забывали».