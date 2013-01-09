Казанским одиноким пикетчикам против «закона Димы Яковлева» грозят штрафы

На гражданских активистов, выступивших в Казани в конце декабря с серией одиночных пикетов против запрета на усыновление российских детей иностранцами, составили протоколы об административных правонарушениях.

Как сообщил сегодня «АН-онлайн» участник акции Искандер Ясавеев, вопрос о мере наказания в ближайшее время должен решить мировой судья. По словам собеседника «АН-онлайн», акция состоялась 26 декабря на улице Кремлевской напротив приемной Президента России. Участники одиночных пикетов выстроились вдоль улицы на расстоянии более 50 метров друг от друга, потому что в таких условиях по закону уведомление о пикетировании одним участником не требуется.

Однако, 28 декабря в день подписания вышеназванного закона, И. Ясавееву и еще одной одиночной пикетчице Эльвире Дмитриевой вручили повестки с просьбой явиться на следующий день отдел полиции «Япеево», где был составлен протокол о нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях ("организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). В отношении Эльвиры Дмитриевой - о нарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 ("нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").