В деле о многомиллиардных хищениях в Минобороны помимо высокопоставленных чиновников оказались замешаны крупные российские компании. Об этом 9 января пишут "Известия" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Компании, которые занимались распродажей имущества Минобороны, связаны с одним из крупнейших отечественных строительных холдингов - СУ-155.

"У следствия имеются вопросы не только к бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову, но и к представителям строительной компании СУ-155", - рассказали полицейские.

По их словам, одна из фирм, замешанных в скандале с распродажей имущества ведомства, ООО "МИРА" принадлежит совладельцам СУ-155.