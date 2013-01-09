Коммунисты предложили запретить США выступать на Олимпиаде в Сочи

Партия «Коммунисты России» предлагает российским властям продолжить реакцию на принятый США «акт Магнитского» и запретить американской сборной выступать на Олимпийских играх в Сочи.

Коммунисты написали президенту Владимиру Путину письмо, в котором утверждают, что принятия «закона Димы Яковлева» недостаточно для полноценного ответа американцам и необходимо еще запретить их сборной выступать на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, пишут «Известия». Предложение коммунистов вызвало недовольство среди представителей российского парламента и спортсменов.



Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» боксер Николай Валуев назвал письма «чистой воды PR-акцией».

«Это простая попытка набить дешевого политического капитала. Олимпийские игры и «списки Магнитского» абсолютно не имеют ничего общего, и не надо пытаться смешать эти два события», - заявил депутат.

«С такими идеями мы возвращаемся в ХХ век. Мы уже приняли закон, что детей нельзя брать американцам, это одно, - считает чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. - А опускаться до того, чтобы не пускать американцев на Олимпиаду, - абсурд.