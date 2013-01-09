США намерены добиваться воссоединения российских сирот

Официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд во вторник, 8 января, сообщила, что Вашингтон продолжит добиваться воссоединения детей из России, которые успели найти семьи в Соединенных Штатах до вступления в силу "закона Димы Яковлева".

Виктория Нуланд подтвердила, что сразу после Нового года власти США получили уведомление от правительства Российской Федерации о решении приостановить соглашение. По ее словам, Вашингтон продолжит переговоры. "Мы бы хотели, чтобы завершился процесс усыновления, но мы были проинформированы, что соглашение приостановлено. Это очень трагично", - сказала Нуланд.