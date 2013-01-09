Единороссы могут отозвать поправку о детях-инвалидах

Депутат Государственной думы от «Единой России» Роберт Шлегель может отозвать внесенную парламент поправку об исключении из «антимагнитского» закона сирот-инвалидов.

Напомним, Шлегель внес поправку к «закону Димы Яковлева» в конце декабря прошлого года, согласно которой запрет на усыновления для граждан США российских сирот не распространяется на те случаи, где речь идет о детях-инвалидах, может отозвать свою поправку.

По словам единоросса, поправку пока не рассматривали «ни фракция, ни профильный комитет», пишет «Коммерсант».

Замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина, которая была одним из главных пропагандистов запрета на усыновление российских сирот американцами, сообщила, что вероятность того, что Роберт Шлегель отзовет поправку, есть. «Об отзыве пока не думал, но если будет найден вариант решения этой проблемы, то не исключаю, так как принципиален не факт внесения изменений в закон, а решение проблем детей», - пояснил Шлегель.

«Закон Димы Яковлева» вступил в силу 1 января 2013 года.

США сразу после Нового года получили от правительства России уведомление о приостановлении действия российско-американского соглашения об усыновлении. Во вторник, 8 января, официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон продолжит добиваться воссоединения детей из Росии, которые успели найти семьи в США до вступления в силу «закона Димы Яковлева».

Закон, вводящий запрет на усыновление российских детей в США, был разработан в ответ на принятие в США акта Магнитского, вводящего санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Помимо запрета усыновления закон предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев, причастных к введению санкций в отношении россиян в своих странах, и запрещает деятельность «политических» НКО, которые получают финансирование из США или реализуют на российской территории проекты, угрожающие интересам России.

Российская оппозиция 13 января намерена провести «Марш против подлецов» главным требованием которого будет отмена закона.