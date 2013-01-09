Хакеры взломали страницу бизнесмена Полонского в Facebook
9 января 2013, 09:14 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]
Российский предприниматель Сергей Полонский, который сейчас с двумя спутниками содержится в камбоджийской тюрьме и ожидает суда по обвинению в незаконном лишении свободы и умышленном насилии, написал странный пост в Facebook. Почти в 6 утра 9 января на странице бизнесмена поменялся аватар и была сделана необычная запись. Она выглядит так:
«OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!
OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!OWNED!».
Знакомые Полонского в соцсети делают вывод, что его «хакнули». Напомним, что ранее «АН-онлайн» писали, что трём россиянам, включая Полонского, грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет (максимальное).