Лимонов назвал марш 13 января «проамериканским»

Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов в своей ежедневной проповеди обвиняет «господ буржуазных лидеров» в использовании детей-сирот в своих политических целях.



Ярый оппозиционер пишет об остальных оппозиционных лидерах: «Им положить с прибором на страну, на её население, на детей, рождённых и нерождённых. Они используют сейчас детей-инвалидов как оружие в борьбе с режимом Путина. Они не стесняются в средствах. И это бесчестно». По словам Лимонова, «когда господа буржуазные лидеры, притворяясь Добром, спекулируют на больных детях, это уже отвратительно». Кроме того, по его мнению, остальные оппозиционные политики забылись и «полностью приняли сторону США, как свою».

Лимонов обращается к своим соратникам – левым и националистам – он увещевает их, что «буржуазные лидеры» зовут всех на проамериканское шествие, на которое ходить нельзя. Он объясняет свой выбор тем, что, таким образом, его сторонники пойдут вразрез со своими убеждениями – националисты выйдут за права США, а левые вообще перестанут быть левыми, выйдя на акцию «жулья».

«Рассерженные горожане должны облить головы холодной водой и наконец осознать что им следует немедленно сменить лидеров к чёртовой матери, потому что всё это уже попахивает национальным предательством, и белые ленты забрызганы грязью по уши», - резюмирует Лимонов.