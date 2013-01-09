Партнёр по бизнесу Полонского считает, что всё будет хорошо

Ситуация с арестом основателя компании Mirax Group Сергеем Полонским в ближайшее время будет решена, считает его партнер по бизнесу в Камбодже Остап Дорошенко. Полонский и двое его друзей четвертые сутки находятся под арестом в тюрьме Сиануквиля.

«Думаю, все будет хорошо. Еще немного времени и все разрешится», - цитирует Дорошенко издание Cambodia Daily.

Судя по всему, Дорошенко знает, о чем говорит. Три года назад он стал первым иностранцем, который закончил полицейскую академию (в Пномпене), причем экзамены сдавал на кхмерском языке, и имеет широкие связи в камбоджийской полиции.

Семья Дорошенко владеет рестораном и отелем в Сиануквиле. По его заявлению, вместе с его отцом они являются совладельцами острова Полонского неподалеку от Сиануквиля, на котором они построили фешенебельный отель.

В среду должны состояться слушания по делу Полонского. Его обвиняют в умышленном нападении на камбоджийских моряков и насильном удержании их на корабле.