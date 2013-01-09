В США открылись курсы обучения стрельбе для учителей школ

В США в штатах Огайо и Техас организовали курсы обучения стрельбе для учителей. Обучение стрельбе бесплатно для учителей проводит Ассоциация огнестрельного оружия штата Огайо. Уже записались более 900 преподавателей и сотрудников школ.

В Техасе четырехсот мест, выделенных для учителей, оказалось недостаточно, и организаторам пришлось расширить программу.

Организаторы уверяют, что те, кто пройдет трехдневные курсы, приобретут навыки, применяемые сотрудниками служб оперативного реагирования.

По словам организаторов, цель занятий — предотвратить трагедии, подобные той, что произошла 14 декабря 2012 года в штате Коннектикут. Напомним, жертвами «коннектикутского стрелка» 20-летнего Адама Ланза в начальной школе «Сэнди Хук» городка Ньютаун, стали 26 человек, в том числе 20 детей.

Президент США Барак Обама пообещал положить конец подобным трагедиям. Отец Адама Ланзы выступил с обращением к гражданам страны. Отец преступника сказал, что скорбит вместе со всеми, но не может объяснить случившегося.