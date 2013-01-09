Журналистка Ольга Романова хочет публичного суда

Об уголовное деле об оскорблении представителя власти во вторник сообщила на своей странице в Facebook сама журналистка Ольга Романова.

Она пояснила, что причиной возбуждения дела стала публикация в социальной сети фотографии курящей сотрудницы полиции у Хамовнического суда, где в августе 2012 года выносили приговор участницам панк-группы Pussy Riot. .

Как утверждает Романова, лично сотруднице полиции она ничего не сказала, о чем сожалеет.

Журналистка пояснила: « Это я могу курить, где хочу — ведь я не представитель власти во время исполнения обязанностей, я не должна выполнять должностные инструкции и закон о полиции. А она должна».

Ольга Романова рассказала, что о возбуждении дела ей сообщил участковый. По ее словам, от объяснений она отказалась. «Ибо хочу суда — большого, публичного, с целью троллинга», — пояснила она.

Ольга Романова принимала активное участие в акциях протеста, начавшихся после думских выборов 2011 года.