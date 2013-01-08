В латвийском Минюсте изучили проблему проституции

Министерство юстиции Латвии озадачилось проблемой проституции. В стране проституция является легальной деятельностью. Закон оговаривает, что проститутки должны быть совершеннолетними, иметь справку о состоянии здоровья и могут оказывать сексуальные услуги только в собственных или съёмных жилых помещениях. Наказания предусмотрены только за сутенерство и торговлю людьми.

Как выяснила рабочая группа, созданная в Минюсте в прошлом году для изучения проблемы, серьезных исследований о том, возможен ли запрет проституции, почему люди покупают сексуальные услуги, не проводилось.

Рабочая группа проанализировала опыт 30 европейских стран. В шести из них - Исландии, Литве, Лихтенштейне, Норвегии, Румынии и Швеции – действуют наказания за использование услуг проституток и сутенерство.

Аналитики Минюста пришли к выводу, что запрет проституции может вызвать негативные последствия, т.к. явление останется, но, скорее всего, перейдет в криминальную зону. Кроме того, часто покупателями и продавцами сексуальных услуг становятся люди с психологическими проблемами.

В докладе рабочей группы указывается, что ограничивать проституцию необходимо, но меры и инструменты для этого еще предстоит найти.

На туристических сайтах Латвия рекламируется как популярное место секс-туризма. В Старой Риге часто можно встретить мужские компании навеселе: на мальчишники сюда едут англичане, ирландцы, шведы.