Подводники в защиту командира АПЛ «Нерпа» обратились к Путину

Моряки-подводники и члены Санкт-Петербургского клуба подводников и моряков обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом в поддержку командира атомной подводной лодки «Нерпа» Дмитрия Лаврентьева.

Открытое письмо под авторством известного писателя-мариниста Александра Покровского опубликовано на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ. Подводники собирают подписи.

Капитан АПЛ «Нерпа» Дмитрий Лавреньев подвергается уголовному преследованию после того, как в ноябре 2008-го во время ходовых испытаний в Японском море на субмарине несанкционированно сработала система пожаротушения. На борту находились 208 человек. 20 из них погибли. Виновными объявили тогда капитана и трюмного машиниста - Дмитрия Гробова.