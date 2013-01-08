Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" приняло решение о выставлении на трансфер полузащитника Игоря Денисова. У наставника "зенитовцев" Лучано Спаллетти ранее произошел конфликт с Денисовым.

Боссы питерской команды проконсультировались с главным тренером команды и решили заменить 28-летнего игрока, пишет "Советский Спорт".

Главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин на вопрос о том, что "Спартак" готов заплатить "Зениту" € 20 млн. за Денисова, ответил: "Вы что, с ума сошли?", пишет "Спорт день за днем".

Напомним, в сентябре прошлого года Игорь Денисов пошел в открытую войну с руководством "Зенита", выразив недовольство тем,что новички клуба Аксель Витцель и Халк зарабатывают в разы больше лидеров питерцев и его самого.