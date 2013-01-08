Замглавы Росалкогольрегулирования Ионкин ушел в отставку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Владимира Ионкина. Ионкин ушел в отставку по собственному желанию.

В Росалкогольрегулировании он отвечал за управление делами службы, управление госслужбы, кадров и противодействия коррупции и курировал отдел мобилизационной подготовки, режима и защиты государственной тайны в части вопросов, касающихся мобилизационной подготовки и гражданской обороны.