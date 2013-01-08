«Новый формат» к Новому году

Строительная компания «Эверест» и агентство недвижимости «НДВ СПб» выводят на рынок Петербурга проект «Новый формат» — квартиры стоимостью от 750 000 рублей, за которые не нужно платить сразу. Что это, подвох или новация?

Новаторство проекта, кстати, не столько в цене, сколько в форме оплаты. Покупатель вносит 15–20% от стоимости квартиры, после чего стоимость фиксируется. Поступившие средства не идут на строительство (оно ведется целиком на деньги инвестора — «НДВ СПб»), а хранятся в банке до тех пор, пока застройщик (СК «Эверест») не выполнит все свои обязательства. Таким образом, в его собственных интересах сдать объекты в срок. Покупатель же в любой момент может забрать свои деньги. По крайней мере, именно такой сценарий озвучил заместитель генерального директора компании «НДВ СПб» Вячеслав Ефремов.

Пока «Эверест» и «НДВ» не получили официального разрешения на строительство и не достигли четких договоренностей с банками, но представители компаний уверяют, что это вопрос времени. Уже открыты продажи в двух жилых комплексах — в Тосненском и Всеволожском районах, построить дома планируется к IV кварталу 2013 года. Жилой комплекс «Новый формат-Юг» находится в 6 км от Павловской железнодорожной платформы, другой — «Новый формат-Север» — в 12 км от станции метро «Проспект Просвещения», оба недалеко от КАД. В кирпично-монолитных домах высотой 3–5 этажей представлены студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры свободных планировок площадью от 17,4 до 43 квадратных метров и стоимостью от 750 тысяч до 1 миллиона 896 тысяч рублей.

По словам гендиректора СК «Эверест» Алексея Дьячкова, компания занимается развитием инфраструктуры вокруг новых жилых комплексов: вводит в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы, ремонтирует дороги и создает собственные инженерные сети. Увы, судя по отзывам на форумах потенциальных покупателей, над инфраструктурой застройщику еще работать и работать. «Я живу рядом с Федоровским уже 30 лет… Да, там построили спортивный комплекс, школу отремонтировали, сад сейчас на капремонте, мини-«Пятерочка», аптека, почта, мясная лавка. Но это все — плюсы закончились! Дороги почти не чистят, в снегопад не проехать, маршрутки от Федоровского до Павловска ходят, но такие задрипанные и дорогие! И в школу со следующего года вы будете только по прописке ходить, никуда в Павловск и Пушкин вас уже не возьмут…», — пишет одна из участниц форума Littleone.

Движения на строительном объекте местные жители тоже не видят. Их пессимизм вполне понятен, однако освоение новых территорий всегда сопряжено со множеством трудностей. В ближайшем будущем «Эверест» и «НДВ» собираются начать работу над еще двумя жилыми комплексами. Удастся ли им реализовать свои планы — скоро увидим.