Зарплаты «живут» впроголодь

Рост уровня средних заработных плат в Петербурге в 2012 году, как и прогнозировалось, оказался минимальным и не превысил 10%. Тенденция экономии на оплате труда работников, скорее всего, сохранится в 2013 году.

По данным портала HeadHunter, средняя зарплата в Петербурге по состоянию на конец декабря 2012 года составляет около 34 тыс. рублей. Такую же величину называет и руководитель Комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко. И хотя картина оплаты труда в отраслях серьезно отличается от средних показателей, однако похвастать большими доходами могут немногие. Максимальные средние зарплаты в городе на Неве в конце 2012 года предлагаются в высшем менеджменте (90 тыс. рублей в месяц), добыче сырья (52,5 тыс.), строительстве (42,5 тыс.), автомобильном бизнесе и информационных технологиях (по 40 тыс. рублей). Все остальные в среднем зарабатывают куда меньше 35 тыс.: в частности, представители административного персонала получают 23 тыс. рублей ежемесячно, а специалисты сферы науки и образования — 25 тыс. Однако не все так просто… Если, по данным HeadHunter, «средний» финансист в Петербурге зарабатывает всего 30 тыс. рублей в месяц, то кое-где платят гораздо больше.

Например, специализированный портал banki.ru приводит размер средней зарплаты в Международном банке Санкт-Петербурга в первом полугодии 2012 го. Как вы думаете, каков он? «Всего-то» 264,7 тыс. рублей… И вообще «банкиры» себя не обижают, поскольку средней зарплаты меньше 80 тыс. рублей в первой двадцатке кредитных учреждений не обнаружено… Что касается динамики роста зарплат в 2012 году, то только в 4–5 отраслях в течение года они увеличились больше, чем на 10%. В автомобильном бизнесе и сфере туризма, например, рост составил около 14%. Однако при этом есть и такие области труда, в которых заработки даже упали. Причем значительно.

В науке и образовании, а также в медицине и фармации — на те же 14%. А если учесть, что примерно по трети отраслей экономики рост уровня оплаты труда составил 0%, то с учетом инфляции (а она по итогам года будет никак не меньше 5%) фактические доходы многих работающих в городе на Неве стали даже чуть меньше. Отрицательная динамика наблюдается также по тем специальностям и в тех сферах, где стали активнее привлекаться на работу трудовые мигранты (торговля, коммунальное хозяйство и т.д.).

При этом представители диаспор часто жалуются, что недобросовестность петербургских работодателей. Вместе с тем стоит согласиться с мнением Дмитрия Чернейко о том, что заработки высококвалифицированных специалистов в Северной столице могут быть куда больше средних. Например, хороший сварщик, каменщик, менеджер или инженер вполне способны получать около 60 тыс. рублей в месяц. При средней зарплате в 40 тыс. рублей более 15% вакансий для инженеров (по данным rabota.yandex.ru) в Петербурге предполагают оплату труда от 53 тыс., а около 5% — от 68 тыс. рублей в месяц.

Если же говорить о минимуме, то с 1 января 2013 года минимальная зарплата в Петербурге составит 8,326 тыс. рублей — соответствующее соглашение между властями, профсоюзами и работодателями подписано в середине декабря 2012 го. При этом губернатор города Георгий Полтавченко не без гордости подчеркивает, что она на 37% больше федерального МРОТа. Но Петербургу есть на кого равняться: в Москве по итогам 2012 года средняя зарплата уже превышает 48 тыс. рублей, а МРОТ составляет 12,2 тыс.



