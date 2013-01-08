Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотой мяч» в четвертый раз

Форвард сборной Аргентины и испанского ФК «Барселона» Лионель Месси в понедельник, 7 января, получил «Золотой мяч» в четвертый раз.

Церемония вручения приза прошла в понедельник в швейцарском городе Цюрих. «Золотой мяч» Месси вручил Фабио Каннаваро.

При подведении итогов перед выбором лучшего футболиста Европы Лионель Месси набрал 41,6 % голосов по итогам опроса журналистов, капитанов и тренеров национальных команд.

Он опередил своего одноклубника Андреса Иньесту и нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

После получения награды Месси поблагодарил всех, кто играет и тренируется с ним рядом, в первую очередь Андреса Иньесту, пишет «Советский спорт». По его словам, «невероятное ощущение – вновь получить «Золотой мяч».