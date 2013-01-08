В Париже во Дворце правосудия сегодня пройдут слушания по делу Депардье

В Париже во Дворце правосудия сегодня пройдут слушания по делу известного французского актера и бизнесмена Жерара Депардье.

64-летний Депардье, напомним, в ноябре прошлого года в Париже был уличен в управлении скутером в состоянии алкогольного опьянения. В суд он должен явиться для прохождения процедуры предварительного признания участия в ДТП.

Прилично выпивший Депардье был задержан стражами порядка после того, как упал со скутера на одном из перекрестков. Медицинское освидетельствование показало, что в крови актера в момент задержания было 1,8 промилле алкоголя.

За совершенное правонарушение актеру грозит штраф в размере 4,5 тысячи евро или лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно французскому законодательству, максимально допустимым считается 0,5 промилле алкоголя в крови.

Жерар Депардье в субботу, 5 января, в России в Сочи получил из рук президента России Владимира Путина паспорт гражданина РФ.

6 января известный французский актер отправился в Саранск. В Мордовии он встретил православное Рождество. Но от поста министра культуры республики отказался.

Накануне Депардье вылетел в Швейцарию, чтобы присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча» — премии лучшему футболисту мира по версии ФИФА.

В Цюрихе Депардье в очередной раз заявил, что решение об отказе от паспорта Французской Республики не связано с желанием избавиться от высокого налогообложения.

Жерар Депардье сохранил статус гражданина Франции. Согласно законодательству республики, с официальным запросом о выходе из гражданства он сможет обратиться к французским властям не ранее, чем через год после получения российского паспорта.

Актер также заявил, что станет и гражданином Бельгии, где он приобрел недвижимость.

"АН" сообщали, что актер может рассчитывать на годичную отсрочку для отказа от французского гражданства, поэтому судебное разбирательство в любом случае состоится.