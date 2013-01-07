МММ имеет виды на Латвию

Скандально известная компания МММ вновь стремится заполучить зарубежных клиентов. В конце 2012 года компанией была введена единая международная дисконтная система MavroCard, и, как сообщается на одном из сайтов МММ, уже зарегистрировано около 300 заявок на регионального представителя из России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Литвы, Германии, Латвии, Испании, Таиланда, Молдовы и других стран.

В прошлом году финансовая пирамида попыталась узаконить свое присутствие в Латвии, Эстонии и Литве. В Риге реклама МММ размещалась на автобусных остановках и даже в подъездах рижских домов: понадобилось личное вмешательство мэра латвийской столицы, высказавшегося вполне определенно: «Реклама МММ с Мавроди в Риге абсолютно недопустима».

Информация о планах МММ открыть 27 филиалов на территории Латвии, прозвучавшая в прошлом году в СМИ, привлекла внимание правоохранительных органов. Летом 2012 года были возбуждены два уголовных дела, в рамках которых участникам финансовой пиpамиды «МММ-2011» были предъявлены обвинения в незаконной прeдпринимательской дeятельности. Основанием для обвинения послужило положение о том, что привлекать вклaды на территории Латвии можно лишь при наличии соответствyющей лицензии.