Закон об НКО подписан президентом РФ Путиным

В понедельник на сайте Кремля сообщается, что президент России Владимир Путин подписал изменения в закон о некоммерческих организациях (НКО), который был принят Госдумой 19 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что органами власти и местного самоуправления будет оказана поддержка социально ориентированным НКО, занимающимся формированием в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, развитием межнационального сотрудничества, сохранением и защитой самобытности, культуры, языка и традиций проживающих на территории страны народов.