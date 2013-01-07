Работникам корпорации BBC запретили есть бананы на работе

Работникам корпорации BBC теперь запрещено есть или чистить бананы в присутствии своих коллег. По всему офису корпорации уже развешаны плакаты с перечеркнутым бананом и призывом отказаться от этих фруктов на рабочем месте.

Причина в том, что любой контакт с этими плодами для одной из журналисток корпорации может оказаться смертельным. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе BBC.

А журналисты газеты The Sun, узнав о таком приказе, стали посмеиваться над коллегами из BBC и предложили расшифровывать аббревиатуру корпорации как Banned Banana Corporation (Корпорация запрещенных бананов). Но в BBC не обиделись на шутку и пояснили, что поскольку этот запрет касается жизни человека, то они не видят в нем ничего смешного.