Бывшая жена Депардье вступилась за него перед французами

Бывшая жена французского актера и новоиспеченного российского гражданина Жерара Депардье Элизабет Депардье выступила в защиту своего экс-супруга.

«Когда оказывается давление на такого как он, все сводится к действию по схеме, - сказала она в эфире радиостанции RTL France. - Я не думаю, что он поступает (получая российское гражданство) как в театре, но определенная доля игры в его действиях присутствует. Он живет как поэт, авантюрист. Жизнь его состоит из блужданий, ошибок, но еще и из преимуществ, которые можно извлечь из такого образа жизни… Нужно это остановить, потому что он выглядит со стороны как человек очень сильный, но, думаю, вы и сами понимаете, что он не настолько силен. Он может сорваться, сказать что-нибудь (любую глупость)».

В воскресенье, Депардье, отказавшийся от французского гражданства, получил российский паспорт из рук президента Владимира Путина. Однако французское гражданство, по заявлению миграционной службы страны, сохраняется за Депардье еще один год, чтобы он мог обдуманно принять свое решение.