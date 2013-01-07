Активисты движения «СтопХам» едва не поссорили ростовчан

В Ростове на некоторых припаркованных автомобилях стали появляться трудноудаляемые наклейки с надписью «Мне плевать на всех. Езжу, где хочу». В городе начало работать региональное отделение общероссийского общественного движения по борьбе с незаконной парковкой автомобилей «СтопХам». Активисты движения уже проводят рейды по городу, и готовятся к новым, однако далеко не все местные жители поддерживают эту инициативу.

Первые свои акции ростовские активисты «СтопХама» провели на проспекте Ворошиловский – между улицами Красноармейская и Пушкинская - и на перекрёстке улицы Нансена и проспекта Будёновский. Соответствующие фотографии и видеоролики выкладываются на страничке группы - участниками которой стали уже более 1000 человек - ростовского отделения «СтопХама» в социальной сети «ВКонтакте».

«В общей сложности нам пришлось разместить листовки на нескольких десятках машин. Сейчас ждём, когда будут готовы новые, - говорится в одном из информационных сообщений в группе. - Пока ростовские водители вели себя очень достойно, выслушивали нас, большинство покидали неправильные места парковки».

Появление в городе активистов движения «СтопХам» стало достаточно значимым событием для Ростова. И не удивительно – беспорядочные парковки на улицах и между домами давно стали притчей во языцех и ростовчан, и гостей города. Всё вперемешку – и правильно припаркованные автомобили, и «брошенные от безысходности», и по-хамски оставленные «где хочу». В общем, недовольны все, и поэтому мнения по поводу рейдов, которые проводят активисты «СтопХама» – самые разные.

Много людей – двумя руками «за». Но есть и сомневающиеся, есть и те, кто не приемлет действия общественных активистов категорически, вплоть до угроз. Пока, правда, виртуальных.

«Честно говоря, не совсем понимаю смысл движения. Ну, наклейка, ну, приклеили – отодрал, и дальше паркуйся, где хочешь», - написал, например, в своём сообщении на странице группы ростовского отделения движения ростовчанин Алексей.

Многие жители города (судя по всему – владельцы авто) отмечают, что у водителей в Ростове нет альтернативы в виде доступных парковок. «Ребята, в нашем городе вам сначала надо идти в администрацию, и решать с ними вопрос по поводу организации каких-либо стоянок: платных многоэтажных и т.д. и т.п., чтобы у людей была альтернатива, куда поставить машину... всё, что вы затеяли в Ростове, на данный момент - это бред, так как в городе реально негде ставить машины!» - считает другой ростовчанин - Максим.

В общем, всё не так просто. Уже даже известны случаи, когда из-за действий общественных активистов ссорились соседи и давние знакомые. Пока, правда, всё, к счастью, заканчивается лишь словесными перепалками.