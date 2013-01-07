Павловский назвал идиотизмом «арест за снежки»

Известный политолог Глеб Павловский считает идиотами руководство Петербурга, которое дало отмашку пресечь массовую игру в снежки на Марсовом поле в воскресенье.

«Арест за снежки – это даже не Сталин, - отреагировал Павловский на своей страничке в Facebook. - Со времён придурка императора Павла такого не было! Что за мрачный кретин у нас правит в северной столице?»

Правоохранительные органы Петербурга в воскресенье не позволили провести массовую акцию на Марсовом поле – игру в снежки. Спустя пять минут после начала «Снежной битвы» приехала полиция, заявив, что мероприятие не согласовано и разогнала флешмоб. Несколько участников было задержано, теперь им грозит административное наказание за порчу газона.