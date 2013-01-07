Выживший бортпроводник самолета Ту-204 рассказал правду о катастрофе

Дмитрий Винокуров - бортпроводник компании Red Wings, который выжил в страшной катастрофе Ту-204 и который с 29 декабря находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал правду о произошедшей трагедии.

Ему очень трудно говорить и очень трудно вспоминать, но он согласился рассказать, что пережил в тот страшный роковой полет. По его словам, это был обычный технический полет. В самолете было трое пилотов и пять бортпроводников. Готовились к посадке. Заняли штатные места. Лайнер уже мягко коснулся полосы, и вдруг за секунды все изменилось.

"Почувствовал, что что-то идет нештатно. Пристегнулся потуже — и не зря. Торможение было, все было нормально", - цитирует Дмитрия телеканал "Вести".

Но почему при сработавших тормозах самолет не остановился, Дмитрий не знает. Лайнер так и не сбавил хода до рокового столкновения. Удара экипаж ждал молча. Ни в кабине, ни в салоне паники не было.

Он вспоминает: "Никакой реакции не было. Все было тихо, все ожидали. То есть, катились в молчании".

Вспоминая случившееся, он с трудом подбирает слова: "Я не терял сознания, просто в один момент все реально пошло кувырком, и я уже открываю глаза и вишу сверху вниз на ремне. Попытался покричать — мне никто не ответил. Из последних сил себя отстегнул, и там меня уже вытащили".