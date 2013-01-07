Православные и греко-католики отмечают сегодня Рождество Христово

Православные и греко-католики отмечают сегодня, 7 января, один из основных религиозных праздников Рождество Христово. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, входит в число двунадесятых праздников – двенадцати важнейших праздников после Пасхи.

Он установлен в честь рождения сына Божьего Иисуса Христа от Девы Марии.

"К сожалению, радость грядущего Рождества Христова в этой суете жизни иногда забывается, растворяется как-то, люди просто забывают о ней. А вот кто, пожалуй, особенно чувствует Рождество Христово, так это дети. Это – детский праздник, потому дети его особенно и чувствуют. Может быть, конечно, они во многом по-детски чувствуют, ну и что?

Например, родители приучали их поститься, а тут можно будет разговеться, все будут праздновать, все можно есть – ведь это такая радость после поста! И хотя это радость детская, но ведь даже у монахов это есть: «братии утешение велие…» Тут ничего плохого нет, ведь Господь и Сам вкушал пищу, был на брачном пире в Кане Галилейской и заботился о том, чтобы накормить слушающих Его проповедь. Поэтому забота об угощении, забота о пище не является чем-то непонятным или ненужным. Недаром говорят, что если «немощствует тело, немощствует и душа», а если радуется тело, то радуется и душа. А еще иногда говорят: «Веселись, душа и тело!» Все-таки эти сущности – духовная и телесная – связаны между собой. И это естественно, это – цельность человеческой природы", - сказал в интервью известный духовник и проповедник протоиерей Валериан Кречетов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово.

Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело — воздержанием в пище. Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю). Последний день Рождественского поста — Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова. К Рождественскому сочельнику храмы были украшены еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями. Праздничные службы в России прошли в тысяче храмах.

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места. Именно потому Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме в связи с переписью все места в гостиницах были заняты. Мария и Иосиф смогли найти ночлег только в известняковой пещере, предназначенной для стойла скота. Когда же они там расположились, наступило время Марии родить. Среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос. Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева спеленала Его и положила в ясли — кормушку для скота. Но среди полночной тишины, когда все человечество было объято сном, весть о рождении Спасителя мира услышали пастухи, сторожившие стадо. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях". И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Когда Ангелы исчезли, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. И, поспешив, они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях. Пастухи рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.

В Евангелии говорится, что в эту ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда, которая и привела к Марии и Иосифу волхвов. Они тоже пришли поклониться Иисусу и принесли ему дары. Эта звезда привела волхвов к месту Рождения Иисуса и потому именуется Вифлеемской.

Президент России Владимир Путин обратился ко всем православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, с поздравлением.

Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил всех православных россиян с праздником Рождества Христова в Твиттере.