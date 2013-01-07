Президент России обратился к россиянам с поздравлением, ВИДЕО

Президент России Владимир Путин обратился ко всем православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, с поздравлением. Об этом сегодня сообщает пресс-служба на официальном сайте главы российского государства.

"Этот праздник на протяжении столетий несет свет веры, надежды и любви. Объединяет нас вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей, которые играют особую роль в истории России, служат опорой нашего общества. Рождественские дни — время благотворительности и милосердия, искреннего внимания к тем, кто нуждается в нашей помощи и заботе", - говорится в поздравлении российского президента.

"Русская православная церковь, другие христианские конфессии активно участвуют в жизни страны. Укрепляется их взаимодействие с государственными и общественными структурами, развивается межрелигиозный диалог, уделяется большое внимание социальному служению, образовательным и просветительским инициативам, воспитанию молодежи, поддержке семьи. Такая плодотворная и многогранная работа заслуживает глубокой признательности и уважения", — отметил глава российского государства.

Владимир Путин в рождественскую ночь присутствовал на праздничном богослужении в трёхпрестольном храме в честь икон Божией Матери «Песчанской» и «Владимирской» в Троице-Георгиевском монастыре в Сочи, сообщает пресс-служба Президента РФ.