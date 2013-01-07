Российский премьер поздравил всех россиян с Рождеством Христовым

Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил всех православных россиян с праздником Рождества Христова, отмечающееся 7 января в России русской православной церковью. Об этом он написал на своей страничке в Твиттере.

В своем блоге Дмитрий Медведев пишет: "Всех православных - с праздником Рождества Христова! Радости и благоденствия всем вам".

Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи "великий двунадесятый" (один из двенадцати главных) праздник. Этот великий праздник встречают последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда (в частности, Украинская греко-католическая церковь) и некоторые протестанты, придерживающиеся Юлианского календаря.