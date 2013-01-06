Гозману стыдно за «Великого государя»

Оппозиционер Леонид Гозман написал у себя в «Живом журнале» пост под заглавием «Великий государь, мне стыдно за тебя». Гозман рассуждает на тему недавних событий, связанных президентом России Владимиром Путиным. К примеру «с несуществующим первым местом Путина в несуществующем рейтинге «Foreign Police».

«Дураками себя выставили не только главные агентства и каналы, но и многочисленные кремлевские «политологи», вполне профессионально объяснившие, почему случилось, и обязательно должно было случиться то, что, на самом деле, вовсе и не происходило», - пишет оппозиционный деятель.

Гозман пишет, что его эта ситуация сильно огорчила. «Во-первых, меня пугает непрофессионализм. Перепутать блог на форуме редакции с заявлением редакции может только человек абсолютно безграмотный. Но этот безграмотный человек – фамилия героя неизвестна - является штатным сотрудником самого влиятельного учреждения нашей страны - Администрации Президента, в стенах которой принимаются важнейшие решения, затрагивающие жизнь каждого из нас. Наверное, это мелкий клерк. Но если он таков, то и его начальник, думаю, не лучше, и начальник начальника и так далее. А значит, вопросы войны и мира решают люди, столь же не перегруженные интеллектом и знаниями», - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению политика, «омерзительно выглядит готовность ИТАР-ТАСС, РИА, главных каналов немедленно озвучивать сусальную историю о великом и могучем, равном Ким Чен Ыну». «Причем, наши независимые СМИ распространяли весть об очередной моральной победе Владимира Владимировича, не пытаясь даже проверить, не подсовывает ли Администрация по недомыслию какую-нибудь туфту», - отмечает Гозман.

Третьим пунктом в списке огорчений Гозмана стал «тот незамысловатый дурачок, который стоял в начале этой цепочки идиотизма, – обнаружение «рейтинга», приказ агентствам и каналам всемерно распространять, комментарии в Интернете - хотел, как лучше. Он знал, что любая информация из серии: «Вы великий король, Ваше Величество!» будет принята на ура». «Но ведь это желание слышать только комплименты и уверения, что все, мол, очень хорошо, не продукт глупого усердия низшего звена. Оно идет с самого верху, полагаю, от первого лица. И вот это уже, если и смешно, то совсем не весело», - резюмирует он.