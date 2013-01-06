Гражданина России Депардье ожидают в парижском суде 8 января

Во вторник утром, 8 января, парижский суд намерен рассмотреть дело новоиспеченного российского гражданина Жерара Депардье о вождении в нетрезвом виде. Как сообщает AFP, 64-летний актер может рассчитывать на годичную отсрочку для отказа от французского гражданства, поэтому судебное разбирательство в любом случае состоится.

Никогда не скрывавший своего пристрастия к алкоголю, Депардье попал в ДТП на своем скутере в одном из округов Парижа 29 ноября 2012 года. Полицейские, прибывшие на место аварии, провели тест на алкоголь и зафиксировали у актера 1,8 промилле алкоголя в крови при допустимой норме 0,5 промилле. Депардье признал свою вину и теперь его ожидает наказание от штрафа в €4,5 тысяч или до двух лет лишения свободы.

В воскресенье в Сочи президент Владимир Путин лично вручил известному французскому актеру российский паспорт.