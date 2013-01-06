Немцов поставил подпись за досрочный роспуск Госдумы

Оппозиционер Борис Немцов подписался под инициативой «Новой газеты». «Поставил свою подпись под требованием роспуска подлой, фальшивой и холуйской Думы. На Марше 13ого вместе с «Новой» мы организуем сбор подписей оффлайн. Можно будет подписаться вживую», - написал он у себя на странице в Facebook.



Ранее Немцов сообщил «АН-онлайн» об идее провести сбор подписей на «Марше против подлецов», который он сам активно помогает организовать.