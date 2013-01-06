В ночь на Рождество Христово улицы Москвы будут усиленно охраняться
6 января 2013, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Усиленные наряды московской полиции несут службу возле 348 православных храмов, церквей и монастырей. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействованы около 7 тысяч сотрудников.
Как сообщили в столичной полиции, территории, прилегающие к местам праздничных богослужений, заблаговременно обследовали кинологи со служебными собаками. Около 650 инспекторов ГИБДД обеспечивают оптимальную организацию движения автотранспорта в городе.
Во избежание пробок и заторов автомобилистов просят парковать автомашины только в специально отведенных для этого местах или воспользоваться общественным транспортом.