В ночь на Рождество Христово улицы Москвы будут усиленно охраняться

Усиленные наряды московской полиции несут службу возле 348 православных храмов, церквей и монастырей. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействованы около 7 тысяч сотрудников.



Как сообщили в столичной полиции, территории, прилегающие к местам праздничных богослужений, заблаговременно обследовали кинологи со служебными собаками. Около 650 инспекторов ГИБДД обеспечивают оптимальную организацию движения автотранспорта в городе.



Во избежание пробок и заторов автомобилистов просят парковать автомашины только в специально отведенных для этого местах или воспользоваться общественным транспортом.