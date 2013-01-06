Президентом подписан закон о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Об сообщает пресс-служба Кремля.

Документ уточняет порядок образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществления ими отдельных полномочий в пределах своей компетенции.



В частности, законом предусмотрено, что указанные комиссии создаются на территории субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. При этом правительством РФ утверждается примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Закон принят Государственной Думой 19 декабря 2012г. и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012г.