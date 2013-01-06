Абрамович решил заняться производством синтетического топлива

Бизнесмен Роман Абрамович инвестировал 8 млн долларов в небольшую британскую компанию, занимающуюся производством нескольких видов синтетического топлива из природного газа.

Компания Абрамовича Ervington Investments приняла участие в размещении нового выпуска акций компании Oxford Catalysts, которая привлекла 30,6 млн фунтов стерлингов (48 млн долларов). Ervington купила 4 млн акций, что составляет 3,5% от капитала компании.



Oxford Catalysts специализируется на строительстве малых модульных установок производства синтетического жидкого топлива, которые могут быть размещены на удаленных месторождениях и помогли бы утилизировать попутный нефтяной газ, сообщает vz.ru.



Полгода назад компания отметилась на российском рынке, заключив контракт на поставку технологий для установки по производству синтетического топлива из попутного нефтяного газа с Ангарской нефтехимической компанией Роснефти.