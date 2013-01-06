Французский политик назвал Депардье и Бардо «законченными идиотами»

Депутат Европарламента Даниэль Кон-Бади одним из первых политиков во Франции позволил себе заявления в адрес Жерара Депардье и Бриджит Бардо, которые по разным причинам заявили о желании получить российское гражданство.

«Еще один сумасшедший, называющий Россию великой демократией, - заявил Кон-Бади BFMTV. – Действительно, нужно быть совершенно больным на голову, напичканным алкоголем, героином или я не знаю чем, чтобы делать подобные заявления».

Политик также грубо высказался и в адрес Бардо, неожиданно вспомнив про несуществующие в России концентрационные лагеря: «Что касается Бардо, если она хочет уехать из Франции, пусть едет в свою Россию, в Сибирь. Пускай она все зимы проводит в Сибири, к примеру, в концентрационных лагерях или тюрьмах».

Другие французские политические деятели были более скромны в отношении Депардье и Бардо.

«Она может сделать предложение Депардье, это было бы действительно круто», -- цитирует Le Pаrisien Бенуа Амона, члена французского правительства, курирующего вопросы социальной политики.

В воскресенье стало известно, что 64-летний французский актер, прилетевший в Сочи, получил из рук президента Владимира Путина российский паспорт.