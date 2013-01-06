В Ростове-на-Дону меняют вторсырье на «город будущего»

Сегодня ростовчане могут вполне цивилизованно, а, главное, организованно, избавиться от экологически вредного мусора. Возможность освободить пространство своей квартиры и внести посильный вклад в улучшение экологии города, сдав, при этом, ставшие ненужными или пришедшие в негодность CD и DVD-диски, макулатуру, изделия из полиэтилена, пластиковые и стеклянные бутылки, батарейки, пустую тару от автомобильных жидкостей и чистящих средств, предоставили общественные активисты.

Макулатуру желательно отсортировать (разделить на гофрокартон и обычную бумагу). Не подойдут для сбора ламинированные обложки глянцевых журналов, а также - бумажные стаканчики, которые содержат много примесей, чтобы не размокали и упаковки от соков (из-за фольги). Весь собранный мусор будет передан экологами-общественниками на дальнейшую переработку.

На своей интернет-страничке в социальных сетях организаторы сегодняшнего «экологически чистого» мероприятия написали: «Ростов - Город будущего» - это акция для всех ростовчан и гостей города. Каждый, кто любит Ростов-на-Дону и хочет жить в чистом и удобном городе, кто готов не только на словах показывать свою любовь к городу, но и проявить её на деле - может присоединиться к нам. Добро пожаловать!».

Ранее волонтеры-экологи проводили подобную акцию в парке имени Горького. И обещают теперь радовать ростовчан, задумывающихся о сборе мусора и бережном отношении к окружающей среде, каждый месяц – менять вторсырьё на «город будущего».