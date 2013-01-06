Первой леди России сегодня исполняется 55 лет

Сегодня Людмиле Александровне Путиной, родившейся в Калининграде 6 января 1958 года, исполняется 55 лет. Замуж за будущего российского президента Людмила Шкребенева вышла в 1983 году.

После окончания школы в 1975 году она поступила в Калининградский технический институт на инженера, однако через два года отчислилась из него по собственному желанию. Людмила Александровна работала почтальоном, учеником токаря-револьверщика, санитаркой и даже стюардессой.

Она закончила Ленинградский (ныне — Санкт-Петербургский) государственный университет и получила специальность филолога-романиста.

Является инициатором Центра развития русского языка. Почетный гражданин Калининграда и профессор Евразийского университета им.Гумилева, она награждена орденом «Оливковой ветви» и медалью Пушкина «За большие заслуги в распространении русского языка». Кроме того, в 2002 году она стала лауреатом премии имени Якоба Гримма, традиционно присуждаемой «за поддержание и продолжение многовековых традиций изучения в России немецкого языка».

Владимиру Путину Людмила Александровна родила двух дочерей — Марию (1985 г.р.) и Катерину (1986 г.р.).

Людмила Путина интересуется театральным искусством, музыкой, любит романсы; увлекается теннисом и горнолыжным спортом.

Как первая леди России отметит этот праздник – не сообщается. Личная жизнь Людмилы Александровны остается загадкой для большей части населения Российской Федерации.