Патриарх Кирилл призвал свою паству творить добро

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне главного христианского праздника Рождества в своем рождественском послании призвал свою паству творить добро и быть твердым в своей вере.

"АН" сообщали, что для православных сегодня наступил Рождественский сочельник.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ужесточить наказание за богохульство. Он считает, что общество сейчас не вполне осознает важность защиты религиозных чувств верующих как защиты человеческого достоинства. Глава РПЦ пояснил, что об этом говорит небольшой штраф за богохульные надписи на храм, мечети или синагоге лишь в несколько сотен рублей. Патриарх Кирилл отметил, что любые законодательные акты, которые касаются защиты религиозных символов и чувств верующих, необходимо досконально проработать "чтобы их нельзя было использовать для произвольного ограничения свободы слова и творческого выражения", передает "Эхо Москвы".

По словам предстоятеля РПЦ, параллельно, несмотря на нападки, церкви следует укреплять свои позиции в обществе. Он подчеркнул, что духовенство не намерено сворачивать свою деятельность по утверждению нравственных ценностей и евангельских принципов. По мнению патриарха Кирилла, события, которые он называют антицерковными кампаниями, являются укреплением позиций церкви.