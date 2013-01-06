Владимир Путин вручил Депардье российский паспорт

Президент Владимир Путин вчера вечером встретился в Сочи с французским актером Жераром Депардье, обсудил с ним его творческие планы. Депардье был вручен паспорт гражданина России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Состоялась краткая встреча президента с Депардье, актер находился в России с частной поездкой», - отметил пресс-секретарь главы государства. По его словам, за обедом Путин и Депардье обсудили ряд вопросов, связанных с выходом в перспективе в российский прокат художественного фильма о Григории Распутине, в котором Депардье сыграл главную роль.



Ранее "АН" сообщали: российский паспорт французский актер Жерар Депардьё, который в субботу днем прилетел в Сочи, может сегодня вручить лично президент РФ Владимир Путин, который находится там же. Говоря о выборе России в качестве страны для получения гражданства, Бриджит Бардо поделилась своим отношением к Владимиру Путину.