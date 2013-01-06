Автор петиции детей-сирот намерен продолжить борьбу

Александр Д’Жамус, один из активистов в США, выступающих против действия «закона Димы Яковлева», заявил, что он не оставит попытки «достучаться» до российских властей с требованием его отмены. 21-летний студент Университета Техаса, усыновленный американскими родителями в 15 лет, он был автором петиции против принятия «антимагнитского» закона в России, собравшей в США более 13 тысяч подписей, которую, как ранее писали «АН-Онлайн», отказались принимать в российском консульстве в Вашингтоне.

«Сложно бороться против сильного государственного контроля в российских СМИ, но я сделаю все, что потребуется, все на что я способен, - цитирует Д’Жамуса The Atlantic. – У нас было мало возможности донести свою позицию до российской аудитории. Для начала я думаю, мы соберем как можно больше рассказов детей, усыновленных здесь из России, и потом распространим их каким-либо способом в российских СМИ, в том числе небольших газетах».

Александр Д'Жамус, родившийся без ног, вырос в одном из российских приютов для детей-инвалидов. В 2006 году его направили в Даллас, в Техасскую детскую больницу, где врачи снабдили протезами, которые дали возможность ходить. Супруги, у которых он временно поселился, в 2007 году официально его усыновили. С тех пор он смог без протезов подняться на Килиманджаро, высочайший горный пик Африки, а также встать на горные лыжи.