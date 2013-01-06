Для православных сегодня наступил Рождественский сочельник (ВИДЕО)

Завершается четырехнедельный пост, во время которого люди исповедуются и причащаются. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво - размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами.

Эта традиция и дала название празднику. В Рождественский сочельник до "вечерней звезды" ничего не ели и не садились за стол - в воспоминание о звезде Вифлеема, указавшей волхвам путь к месту рождения Христа. Сейчас звезду символизирует свеча перед алтарем, которую зажигают в конце богослужения Сочельника около полудня.

Сегодня утром и в ночь на 7 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в храме Христа Спасителя литургию.



Праздничные службы пройдут более чем в 30 тысячах храмах Русской православной церкви по всему миру. Рождество 7 января отмечают также Грузинская, Сербская и Иерусалимская православные церкви.

Рождество Христово — величайший праздник человечества. Официально его отмечают по старому и новому стилю в 34 странах.