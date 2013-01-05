В Сочи к Путину за российским паспортом прибыл Жерар Депардьё

Российский паспорт французский актер Жерару Депардьё, который в субботу днем прилетел в Сочи, может сегодня вручить лично президент РФ Владимир Путин, который находится там же. Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это передает РИА Новости. "АН" писали, что ранее 3 января Путин подписал указ "о приёме в гражданство Российской Федерации Депардьё Жерара Ксавие, родившегося в 1948 году во Франции".

В субботу белорусское миграционное ведомство заявило, что Депарьё, получив российское гражданство, сможет не только приезжать в Беларусь, но и жить там.

Напомним, актер решил поменять гражданство в знак протеста против налоговой реформы во Франции и не передумал после её отмены.