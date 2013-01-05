Основатель Mirax Group Сергей Полонский сидит в провинциальной тюрьме Камбоджи

Основателя крупной девелоперской компании Mirax Group, отошедшего от дел полтора года назад, россиянина Сергея Полонского, ранее арестованного в Камбодже по обвинению в применении насилия к местным морякам, не отпускали под подписку о невыезде.

Сообщается, что в этом государтве в Южно-Восточной Азии у бизнесмена есть деловые интересы. О том, что он выпущен на свободу накануне писали СМИ. Полонский и еще двое россиян находятся в тюрьме камбоджийского города Сиануквиль, сообщил консул РФ в Камбодже Павел Сеськанов, передают Вести.



"АН" писали, что накануне на странице бизнесмена Сергея Полонского в Facebook появился пост, в котором разъясняется ситуация в Камбодже.

Напомним, россияне были арестованы еще в понедельник. Помимо Полонского, за решетку попали некие Карачинский и Баглай.

По данным местной полиции, россияне угрожали ножами экипажу из шести моряков, которые доставляли их на берег после прогулки на близлежащий остров. Моряки рассказали, что россияне сначала заперли их в каюте, а потом заставили спрыгнуть в море.