Медведев подписал правила предоставления коммунальщиками информации
5 января 2013, 16:30 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах предоставления органам местного самоуправления информации лицами, оказывающими коммунальные услуги, передает в субботу пресс-служба правительства РФ.
В справке к документу отмечается, что постановление принято во исполнение части 5 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации. Его проект готовил Минрегион.
Теперь порядок, сроки, периодичность и форма предоставления органам МСУ информации, указанной в части 4 статьи 165 Жилищного кодекса РФ, устанавливаются Правительством.
Данное постановление, по мнению разработчиков, позволит гарантировать открытость информации в сфере ЖКХ.
Кроме того, документ призван повысить качество управления многоквартирными домами и предоставляемых коммунальных услуг.