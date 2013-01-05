Медведев подписал правила предоставления коммунальщиками информации

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах предоставления органам местного самоуправления информации лицами, оказывающими коммунальные услуги, передает в субботу пресс-служба правительства РФ.

В справке к документу отмечается, что постановление принято во исполнение части 5 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации. Его проект готовил Минрегион.

Теперь порядок, сроки, периодичность и форма предоставления органам МСУ информации, указанной в части 4 статьи 165 Жилищного кодекса РФ, устанавливаются Правительством.

Данное постановление, по мнению разработчиков, позволит гарантировать открытость информации в сфере ЖКХ.

Кроме того, документ призван повысить качество управления многоквартирными домами и предоставляемых коммунальных услуг.