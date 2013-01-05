Медведев утвердил программу по содействию переселению в Россию соотечественников
5 января 2013, 14:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Российский премьер Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил типовую программу субъекта РФ по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В справке к распоряжению говорится, что документ позволит российским субъектам при разработке региональных программ переселения соотечественников более полно отразить в них содержащиеся в новой редакции госпрограммы мероприятия по стимулированию переезда соотечественников на ПМЖ в Россию.
Необходимость утверждения новой типовой программы обусловлена уточнением требований, которые должны быть отражены при разработке субъектом федерации региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.
"АН" писали, что в сентябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новой редакции госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.