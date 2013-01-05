На Дону осуждённые уже получают подарки к Рождеству

В Ростовской области сегодня началась благотворительная социальная акция «Подарок к Рождеству», которую проводит Ростовская епархия РПЦ совместно с региональным управлением ФСИН РФ. Благодаря этому около 20 000 заключённых донских колоний получат праздничные подарки.

3 января в донском управлении Федеральной службы исполнения наказаний прошла встреча заместителей по воспитательной работе, юристов исправительных колоний и руководителя Отдела по тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии иерея Андрея Мнацаганова. Во время обсуждения были оговорены все юридические и правовые вопросы о благотворительной помощи осуждённым.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе ростовской епархии, раздача рождественских подарков осуждённым будет проводиться с 5 по 18 января 2013 года во всех 18 исправительных учреждениях области. Первыми подарки получат женщины исправительной колонии № 18 и подростки Азовской воспитательной колонии.

«Дополнительные специальные подарки выделены для матерей и младенцев «Дома малютки», расположенного на территории женской колонии города Азова, в котором пребывают малыши, родившиеся в местах заключения», - уточнили сотрудники пресс-службы.

Всего предполагается раздать более девятнадцати тысяч подарков. На сегодняшний день силами волонтёров и работников отдела по тюремному служению епархии в здании реабилитационного центра для освободившихся сформировано и упаковано только немногим более 9000 подарков. В связи с трудоёмкостью этого процесса отдел по тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии приглашает волонтёров принять участие в благотворительной социальной акции «Подарок к Рождеству».