Из уфимца полицейские выбивали признание в торговле оружием

В Башкирии после проведения проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками полиции, которые в конце ноября устроили допрос с пристрастием уфимцу, которого подозревали в продаже оружия.

Житель Уфы 29 ноября 2012 года обратился в башкирский СУ СКР с заявлением о том, что его незаконно задержали сотрудники полиции для проверки на причастность к незаконному обороту оружия и применили к нему физическое насилие.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"По данным следствия, в период с вечера 21 ноября 2012 года до утра 22 ноября 2012 года неустановленные сотрудники полиции в отделе МВД России по Уфимскому району руками нанесли 56-летнему жителю города Уфы удары по лицу, голове, надевали полимерный пакет на голову, чем причинили потерпевшему нравственные и физические страдания", - говорится в субботнем сообщении пресс-службы СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.