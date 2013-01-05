Только треть французов шокирована ситуацией с Депардье

«Вы шокированы тем, что Путин предоставил русское гражданство Депардье?» - так звучит заглавие опроса, проведенного на сайте газеты Le Figaro. Почти 32% респондентов ответили, что они в шоке от случившегося. Соответственно, чуть более 68% опрошенных не удивлены таким развитием событий.



Всего в опросе участвовали 76 867 человек.

Один из проголосовавших написал на странице с опросом: «Депардье уезжает. Молодые инженеры уезжают. Предприниматели уезжают. Но Холланд остается. Айро остается. Монтебург, Хамон, Дюфло, Бато и т.д. остаются. Чиновники остаются. Пропасть государственного долга остается. Остаются французские публичные компании. И, наконец, иммиграция. Вот что шокирует всех французов, которые еще надеются продолжать жить во Франции».