Жерар Депардье завтра приедет в Саранск

В столице Мордовии готовятся к приему известного французского, а теперь и российского, киноактера Жерара Депардье. Его приезд в Саранск ожидается в воскресенье, 6 января. Власти республики сейчас составляют для него программу пребывания и знакомства с регионом.

Однако известно, что одной из причин визита в Мордовию французского актера, режиссера и продюсера является его интерес к личности Емельяна Пугачёва. В июле 1774 года Саранск был захвачен мятежниками. За недолгое время пребывания в городе Пугачёв издал манифест о даровании вольности крестьянам, приказал выпустить из городской тюрьмы арестантов из числа крестьян, дворовых и работных людей, а также раздал беднейшему населению соль и зерно из городских амбаров. Были казнены многие дворяне, чиновники, купцы и служители церкви.

Жерар Депардье уже не раз проявлял интерес к неординарным личностям российской истории, в частности, недавно он снялся в главной роли в фильме о Григории Распутине, вполне вероятно, что его предстоящий визит в Саранск связан с очередным кинопроектом, на этот раз – о Крестьянской войне 1773-1775 гг.

3 января этого года Президент РФ Владимир Путин предоставил Жерару Депардье российское гражданство.